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旅德僑民發聲明 力挺駐德代表謝志偉

2016-12-31  23:14

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／德國巴登報導〕針對新竹光復中學的變裝扮演納粹風波，駐德代表謝志偉曾在臉書發文指出，發生此事關鍵原因之一是「納粹陰魂還在台灣」，嘆「中正還在紀念」，引發國民黨陣營不滿，並要求外交部撤換，旅德僑團、德國台灣協會總會長鄭伊雯和各分會會長今天發表歲末聯合聲明，力挺謝志偉，強調長居德國的台灣僑民認為謝駐德表現完全適任。

聲明中首先對「是否適任駐德大使」強調應回歸「駐德期間績效事實」來檢視，謝自2016年8月29日上任以來，4個月內促成台德多項重要合作，一是簽署台德科技合作聯合宣言意向書，台德攬才合作備忘錄，德國企業擴大對台投資合作備忘錄，台德能源轉型領域合作共同宣言等文件。

二是邀請德國議員座談，包括台灣加入國際民航組織（ICAO）座談，台灣實質參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）座談。台德交流會議則有與德國駐台代表轉型正義座談，協助於柏林舉辦第16屆台德經濟合作會議，第一屆台德高等教育論壇，台德民法論壇等。

三是接受德國媒體專訪，積極爭取德國各界對台灣的支持，之中有德國之聲（Deutsche Welle）專訪，柏林電視台（rbb）節目Standort Berlin電視專訪等。也就是在短短四個月的時間，謝踏遍德國四處走訪宣傳台灣，並出席台商來德參展及台灣藝術家在德展演等各式活動，讓旅居德國的台灣鄉親們感受深刻。

聲明指出，德國對台外交一向保守謹慎，加上一貫的理性作風，外交工作並非觥籌交錯之間就能夠以德語談笑攻克。面對中國的強勢要求，德方時常戴上官僚面具拒絕台灣，這在第一線的外交人員都相當有感。但是僑民看到謝志偉總能站在理性論述的基礎上，積極而務實向德國爭取與台灣最好的合作，也因此才能在短短4個月時間內，白紙黑字簽下許多台德合作方案。這是辛苦爭取來的，不是天上掉下來的禮物。

聲明認為，台灣在中國的打壓下，外交空間極為狹窄。唯有在價值上與國際接軌，方能建立起與世界各國穩固而堅定的合作基礎，這是一條值得深耕的道路。而這些舉世一同的珍貴價值，就是對自由民主的追求、對正義人權的捍衛，以及對綠色地球的共同保護。

聲明最後強調，在德國的土地上，臺灣僑民心繫台灣，也衷心期盼大家共同守護台灣與德國的珍貴友誼以及得來不易的外交合作。他們感謝全世界第一線的外交人員，也祝福2017年的台灣平安美好!

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  • 台德雙方今日簽訂合作意向書，台方代表為駐德代表謝志偉（右）。（記者林筑涵攝）

    台德雙方今日簽訂合作意向書，台方代表為駐德代表謝志偉（右）。（記者林筑涵攝）

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標題：旅德僑民發聲明 力挺駐德代表謝志偉


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