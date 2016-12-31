| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
劍湖山瘋跨年 數萬遊客熱情迎接2017 跨年驚魂！ 淡水河遊艇勾到魚網 30餘人待援 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 政治

成大醫：柯P對台灣的價值不在民調，在於直白

2016-12-31  23:25

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲任職滿兩年，民調直直落，但曾讓維冠大樓傷患起死回生的成大醫院醫師文豪（Howard Wen），今在臉書上發文力挺柯P，他認為柯文哲對台灣真正的價值，不在於他的民調，「在於把直白這個元素帶入台灣政治」，認為他為台灣死氣沉沉的虛假文化，帶來全新風貌，這樣的直白風氣，有朝一日可以為台灣帶來轉機。

文豪曾在台南大地震期間，用葉克膜讓心跳停止十分鐘的傷患起死回生，他今天在臉書上發文，先提及台灣的醫療，從心態到經營面都很傳統，新觀念要傳遞進來，都要延遲很多年、甚至一個世代。「難以期待充滿造假與虛假的全民健保與衍伸商品，例如總額預算與醫院評鑑會在近期內發生大變，」

他接著寫道：「但我相信時間夠久，許多台灣社會古老的問題，被直白風潮衝擊下來一一獲得正視與解決，這個社會有一天會準備好，去解決廉價醫療帶來各項後遺症，成熟地去面對過去認為無解或難解的問題。」

他認為，若沒有數量龐大的直白鄉民當年的覺醒運動，恐怕也沒有柯P。「所以讓這股直白的力量（文言文：白色力量）繼續衝撞這個虛假世界，或許會掉落很多髒東西，沾到令人噁心，但終究是面對問題，並且在我們這一代就去解決。」他說，如果台灣能夠以直白的態度，去面對整個社會充滿虛假與造假數十年累積下來的問題，那台灣就有轉機。

廣告
  • 台北市長柯文哲上任兩年多，民調直直落。（資料照，記者陳志曲攝）

    台北市長柯文哲上任兩年多，民調直直落。（資料照，記者陳志曲攝）

  • 成大醫院醫師文豪在臉書貼文力挺柯P。（圖擷取自臉書）

    成大醫院醫師文豪在臉書貼文力挺柯P。（圖擷取自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台北市長 成大醫院 柯文哲 民調
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：成大醫：柯P對台灣的價值不在民調，在於直白


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.