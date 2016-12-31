成大醫：柯P對台灣的價值不在民調，在於直白

2016-12-31 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲任職滿兩年，民調直直落，但曾讓維冠大樓傷患起死回生的成大醫院醫師文豪（Howard Wen），今在臉書上發文力挺柯P，他認為柯文哲對台灣真正的價值，不在於他的民調，「在於把直白這個元素帶入台灣政治」，認為他為台灣死氣沉沉的虛假文化，帶來全新風貌，這樣的直白風氣，有朝一日可以為台灣帶來轉機。

文豪曾在台南大地震期間，用葉克膜讓心跳停止十分鐘的傷患起死回生，他今天在臉書上發文，先提及台灣的醫療，從心態到經營面都很傳統，新觀念要傳遞進來，都要延遲很多年、甚至一個世代。「難以期待充滿造假與虛假的全民健保與衍伸商品，例如總額預算與醫院評鑑會在近期內發生大變，」

他接著寫道：「但我相信時間夠久，許多台灣社會古老的問題，被直白風潮衝擊下來一一獲得正視與解決，這個社會有一天會準備好，去解決廉價醫療帶來各項後遺症，成熟地去面對過去認為無解或難解的問題。」

他認為，若沒有數量龐大的直白鄉民當年的覺醒運動，恐怕也沒有柯P。「所以讓這股直白的力量（文言文：白色力量）繼續衝撞這個虛假世界，或許會掉落很多髒東西，沾到令人噁心，但終究是面對問題，並且在我們這一代就去解決。」他說，如果台灣能夠以直白的態度，去面對整個社會充滿虛假與造假數十年累積下來的問題，那台灣就有轉機。