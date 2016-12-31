年金改革座談會 團體突襲會場與警爆衝突

國家年金改革委員第一場分區會議31日下午在交通部舉行，軍公教團體號召千人衝入交通部。（記者羅沛德攝）

2016-12-31 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革北區座談今天登場，「監督年金改革行動聯盟」翻過警方組成的柵欄企圖衝進會議中心，在入口跟警方推擠，而場外有各縣市產業總工會、全國性總工會等組成的「團結工聯」集結抗議。

國家年金改革委員會議北區座談會今天登場，各縣市產業總工會、全國性總工會等組成的「團結工聯」在場外集結，他們高舉「假改革、真鬥爭」等標語，在場外抗議，部分「監督年金改革行動聯盟」成員甚至想突襲會議中心。

「監督年金改革行動聯盟」進入國際會議中心，他們一邊喊著「假改革、真鬥爭」口號，突然丟出雞蛋，稍後更跑到民進黨黨中央丟雞蛋跟撒冥紙，警方動用優勢警力在入口阻止群眾闖入鬧場，雙方爆發推擠衝突，現場氣氛火爆。

座談會場內也很紛亂，當主持人勞動部長郭芳煜在台上致詞時，台下與會者不斷敲桌鼓噪，要求處理程序問題，並高喊要年金改革委員會副召集人林萬億出來，讓郭芳煜停下致詞頻頻安撫這些抗議人士，稱先讓會議進行，再來處理程序問題。

總統府國家年金改革委員預計將舉辦4場分區座談會議，除今天在台北市舉行外，1月7日、8日、14日，分別在中部、南部、東部召開；1月21至22日將舉辦全國大會。

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成員推倒護欄企圖衝進座談會會場。（記者羅沛德攝）

警方動用優勢警力在入口阻止群眾闖入鬧場，雙方爆發推擠衝突，現場氣氛火爆。（記者羅沛德攝）

抗議群眾一邊喊著「假改革、真鬥爭」口號，一邊丟雞蛋跟撒冥紙。（記者羅沛德攝）