年金改革座談會 團體突襲會場與警爆衝突
2016-12-31 16:44
國家年金改革委員第一場分區會議31日下午在交通部舉行，軍公教團體號召千人衝入交通部。（記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕年金改革北區座談今天登場，「監督年金改革行動聯盟」翻過警方組成的柵欄企圖衝進會議中心，在入口跟警方推擠，而場外有各縣市產業總工會、全國性總工會等組成的「團結工聯」集結抗議。
國家年金改革委員會議北區座談會今天登場，各縣市產業總工會、全國性總工會等組成的「團結工聯」在場外集結，他們高舉「假改革、真鬥爭」等標語，在場外抗議，部分「監督年金改革行動聯盟」成員甚至想突襲會議中心。
「監督年金改革行動聯盟」進入國際會議中心，他們一邊喊著「假改革、真鬥爭」口號，突然丟出雞蛋，稍後更跑到民進黨黨中央丟雞蛋跟撒冥紙，警方動用優勢警力在入口阻止群眾闖入鬧場，雙方爆發推擠衝突，現場氣氛火爆。
座談會場內也很紛亂，當主持人勞動部長郭芳煜在台上致詞時，台下與會者不斷敲桌鼓噪，要求處理程序問題，並高喊要年金改革委員會副召集人林萬億出來，讓郭芳煜停下致詞頻頻安撫這些抗議人士，稱先讓會議進行，再來處理程序問題。
總統府國家年金改革委員預計將舉辦4場分區座談會議，除今天在台北市舉行外，1月7日、8日、14日，分別在中部、南部、東部召開；1月21至22日將舉辦全國大會。
相關影音
成員推倒護欄企圖衝進座談會會場。（記者羅沛德攝）
警方動用優勢警力在入口阻止群眾闖入鬧場，雙方爆發推擠衝突，現場氣氛火爆。（記者羅沛德攝）
抗議群眾一邊喊著「假改革、真鬥爭」口號，一邊丟雞蛋跟撒冥紙。（記者羅沛德攝）
抗議群眾一邊喊著「假改革、真鬥爭」口號，一邊丟雞蛋跟撒冥紙。（記者羅沛德攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 南部扁旋風再起 名嘴爆：「他」參選將撼動台南
- 總統春聯遭學者質疑 府方公布賴和基金會版本
- 年金改革座談會 團結工聯突襲會場與警爆衝突
- 中科院「天弓三型」防空飛彈 首度試射成功
- 下屆黨主席誰接捧 王金平：吳敦義是最好人選
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》達比修左投飆變化球 嚇壞美國媒體（影音）
- （圖多）蔡阿嘎老婆「二伯」終於露臉 絕美婚紗曝光！
- 台糖重劃區修路 未公告未交管
- 犬貓安養照護 北市搶先上路
- 12/31重要財經新聞一覽
- 「松鼠專用橋」 公共工程好萌
- 文青搶進 史博館、電影館改制
- 「浩角翔起」並非解散 浩子：我很快就回來了！
- 國際廣場大樓施工 碎石掉落砸車
- 桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關
- 2萬隻魚、龍蝦、海星暴斃… 死亡生物遍布海灘
- 連環撞釀火燒車 因沒保持車距
- 台灣交通太可怕 各國早示警
- 跨年到烏來 賞低空煙火秀兼泡湯
- 癱男病死床上 3兄弟遺棄致死起訴
- 正德台南愛心廚房將啟用 免費供餐貧困弱勢
- 金管會：當沖降稅非鼓勵投機 可提振信心
- 劍湖山跨年交通管制 園方提供接駁車
- 福隆迎曙光 千人敲鐘搶先「鷄」
- 台灣強基金會邀請賽》詹世昌無柏忌 獨佔鰲頭
- 交通罰鍰26億 柯批「只讓我民調更低」
- 賞不限天數有薪假！佛心老闆：信任員工責任感
- 梯橋退燒 松柏嶺建天空步道惹議
- NBA》先發地位不保？朗多：教練會做決定
- 吳煥然舞藝高 拾穗計畫入清大
- 男子掉落3公尺深大排堤防 消防隊出動吊臂車搶救
- 湯德章的正義與勇氣 日人出書
- 漲一倍 蜜棗拍賣價每公斤560元
- 小貓受困鐵門 動保處人員沙拉油解危
- 北市跨年夜！柯文哲籲垃圾別亂丟 與佩琪一同倒數
- 強國最正小三被爆動刀3次 整型前長這樣！
- 元旦迎曙光 往南看日出機率高
- 屏東檢舉交通違規月達千件 民怨搶錢
- 茶行老闆疑燒炭 妻友上門也喪命
- 關山穀倉音樂祭年終開唱 一路唱到明年二月
- 送關山夕陽 迎龍磐曙光 墾丁跨年交通看這裡
- 富邦、兄弟豪門大戰 團隊薪資「億」起拚
- 《中英對照讀新聞》Sheep’s head, prosthetic leg and London house among most unusual UK charity donations 英國稀有慈善捐贈物見羊頭、義足和倫敦房屋
- 世大運林口交管計畫 地方大反彈
- 狂男持鋸挾前女友 高市警首用辣椒水建功
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：年金改革座談會 團體突襲會場與警爆衝突
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分