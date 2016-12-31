郝龍斌：人生不能重來 軍公教退休金不該溯及既往

2016-12-31 16:29

［記者彭琬馨／台北報導］年金改革分區會議首場下午在台北登場，國民黨副主席郝龍斌特地前往場外向抗議民眾致意。他強調退休金是軍公教一生奉獻、犧牲工作所得到的代價，「也不是軍公教的福利」，不該溯及既往；同時對於外界關切自己是否有意參選國民黨主席，郝龍斌表示，現在不該把重心放在這些事情上，主要負責人應該「多了解民眾心聲」這樣國民黨才有希望。

郝龍斌下午著一身輕便服裝前往年改會北區會議場外與出席抗議活動民眾握手寒暄，受到支持民眾熱烈歡迎。他受訪時表示，退休金是當初政府給軍公教的制度、而非福利，人生不能重來，改革軍公教退休金制度也應該照顧他們的權益，不該溯及既往。

此外，針對近期引發熱議的國民黨主席選舉，郝龍斌強調，當前社會的同婚、食安甚至是兩岸問題，都比黨主席選舉還要更重要，他認為國民黨負責人應該多關心社會關心的議題，「而不是把注意力集中在誰要選或誰不選」的問題上，這樣國民黨才有希望。

郝龍斌表示，黨內對於未來方向與路線有許多不同看法，若黨主席選舉能透過重大議題的政策辯論，讓黨員了解黨中央主要負責人的想法，對凝聚共識、增進團結有絕對的幫助。