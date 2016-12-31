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年金改革座談會登場 郭芳煜在拍桌聲中致詞

2016-12-31  15:48

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革北區座談今天登場，但是場內場外都不平靜，場外各縣市產業總工會、全國性總工會等組成的「團結工聯」在場外集結抗議，場內勞動部長郭芳煜在台上致詞時台下拍桌鼓噪，要求處理程序問題。

國家年金改革委員會議北區座談會今天登場，各縣市產業總工會、全國性總工會等組成的「團結工聯」在場外集結，他們高舉「假改革、真鬥爭」等標語，在場外抗議。

座談會場內也很紛亂，當主持人勞動部長郭芳煜在台上致詞時，台下與會者不斷敲桌鼓噪，要求處理程序問題，並高喊要年金改革委員會副召集人林萬億出來，讓郭芳煜停下致詞頻頻安撫這些抗議人士，稱先讓會議進行，再來處理程序問題。

總統府國家年金改革委員預計將舉辦4場分區座談會議，除今天在台北市舉行外，1月7日、8日、14日，分別在中部、南部、東部召開；1月21至22日將舉辦全國大會。

「總統府國家年金改革委員會」國是會議北區會議直播

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  • 國家年金改革委員第一場分區會議31日下午在台北市舉行，軍公教團體號召千人到場外抗議。（記者羅沛德攝）

    國家年金改革委員第一場分區會議31日下午在台北市舉行，軍公教團體號召千人到場外抗議。（記者羅沛德攝）

  • 年金改革會議場外抗議。（記者廖振輝攝）

    年金改革會議場外抗議。（記者廖振輝攝）

  • 年金改革會議北區會議，由勞動部長郭芳煜主持，不少團體代表在場內拍桌表達不滿，氣氛火爆。（記者廖振輝攝）

    年金改革會議北區會議，由勞動部長郭芳煜主持，不少團體代表在場內拍桌表達不滿，氣氛火爆。（記者廖振輝攝）

  • 年金改革會議北區會議，由勞動部長郭芳煜主持，不少團體代表在場內拍桌表達不滿，氣氛火爆。（記者廖振輝攝）

    年金改革會議北區會議，由勞動部長郭芳煜主持，不少團體代表在場內拍桌表達不滿，氣氛火爆。（記者廖振輝攝）

  • 國家年金改革委員第一場分區會議31日下午在台北市舉行，軍公教團體號召千人到場外抗議。（記者羅沛德攝）

    國家年金改革委員第一場分區會議31日下午在台北市舉行，軍公教團體號召千人到場外抗議。（記者羅沛德攝）

  • 當主持人勞動部長郭芳煜在台上致詞時，台下與會者不斷敲桌鼓噪，還有人起身要求處理程序問題。（圖擷自YouTube）

    當主持人勞動部長郭芳煜在台上致詞時，台下與會者不斷敲桌鼓噪，還有人起身要求處理程序問題。（圖擷自YouTube）

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