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朱敗選、川蔡熱線...呂秋遠整理10總結告別2016

朱立倫競選總統失敗。（資料照）

2016-12-31  15:51

〔即時新聞／綜合報導〕再過幾小時，即將迎接新的一年2017，律師呂秋遠則整理出10點以及各項的啟示，以總結2016年。

呂秋遠整理的10點分別為，「朱立倫競選總統失敗」、「民進黨取得國會過半席次及蔡英文當選總統」、「川普當選美國總統，跟蔡英文總統聊天」、「鄭捷三審定讞，迅速執行死刑」、「同志婚姻平權案通過立法院委員會審查」、「中華航空罷工案通過，資方妥協」、「台灣電信詐欺疑犯被肯亞移送到中國審理」、「美濃地震，造成台南市117人死亡」、「國軍誤射飛彈，造成漁民死亡」、「一例一休修法通過，勞工七日國定假期取消」。

呂秋遠整理2016年10點啟示全文：

1.朱立倫競選總統失敗：

人生啟示：不要住在八點就無車無人、夜深無聲的地方，如果沈默太久，傷害就會太重。做人要真心挺柱，不要偷樑換柱。

來賓點唱：周柏豪《現在已夜深》

2.民進黨取得國會過半席次及蔡英文當選總統：

人生啟示：有時候，改革要比革命難。白話文是：東西壞了，買新的比修理要簡單。

來賓點唱：陳奕迅《愛情轉移》

3.川普當選美國總統，跟蔡英文總統聊天：

人生啟示：有時候不用多做什麼，打電話給敵人的敵人，其實就可以換到更大的利益。而且人有慣性，都以為以前不能做的事，現在也不能做，但是做了有時候會有出乎意料的效果。

來賓點唱：黃乙玲《請你麥勾卡》

4.鄭捷三審定讞，迅速執行死刑：

人生啟示：對於造成重大影響的事情，用直覺速戰速決，也是一種解決問題的方式。不過，不保證一定沒有後遺症。

來賓點唱：八三么《我怎麼哭了》

5.同志婚姻平權案通過立法院委員會審查。

人生啟示：即便有人用不實、惡毒的誹謗攻擊自己，我們也要昂然的走下去，不是因為我們是真理，而是因為在上帝面前，黑暗無所遁形。

來賓點唱：五月天《彩虹》

6.中華航空罷工案通過，資方妥協。

人生啟示：一切不公平的事情，都是在反抗、溝通、協調以後，最後得到妥協，沒有人可以全贏，但是如果不反抗、不溝通，被壓制的一方，就是輸了。

來賓點唱：葉啟田《愛拼才會贏》

7.台灣電信詐欺疑犯被肯亞移送到中國審理。

人生啟示：實力不夠強，就會被欺負，其實沒人在意你說了什麼。還有，找工作不要去肯亞，特別是想在那裡做電信事業，很辛苦。

來賓點唱：張震嶽《我要錢》

8.美濃地震，造成台南市117人死亡。

人生啟示：不要太急著走去哪裡，因為大部分的人生都不是我們自己能決定的，對你身邊的人要更好，對於不認識的人，請保持微笑。還能繼續健康的走向2017年，就是一種小幸運。

來賓點唱：田馥甄《小幸運》

9. 國軍誤射飛彈，造成漁民死亡：

人生啟示：要認真的看待自己的工作，一個環節出錯，可能就會造成很多的遺憾。這些遺憾，有時候，我們不一定可以彌補。

來賓點唱：任賢齊《傷心太平洋》

10. 一例一休修法通過，勞工七日國定假期取消。

人生啟示：很多人對於自己說過的話，不一定會記得，因此我們要持續不斷的提醒他們，而當立場互換，曾經做過的承諾也不一定可以算數。但是，請不要有「大家都一樣爛」的看法，因為那代表你沒有思考過。人生，不是得到，就是學到。

來賓點唱：辛曉琪《領悟》

婚姻平權民法修正案26日立法院初審通過，挺同團體十分振奮。（記者張嘉明攝）

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標題：朱敗選、川蔡熱線...呂秋遠整理10總結告別2016


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