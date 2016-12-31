| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 政治

談婚姻平權分歧 蔡英文：台灣社會能充分理性處理

2016-12-31  11:56

〔即時新聞／綜合報導〕總統府今天早上10點舉行年終記者會，有外媒詢問總統蔡英文，關於婚姻平權草案，對立法院下個會期有何期望。另有媒體談到，執政團隊在初期犯下不少錯誤為人詬病，是否有明確範例能彰顯政府在決策模式上的品質。

針對婚姻平權議題，蔡英文表示，目前社會對婚姻平權仍有眾多聲音，全球各國也有許多分歧性，立法院目前出現的衝突也是早期必然的現象，但她認為，這項議題已進入社會對話期，強調所有議題大多須經過衝突、對話後，才會整合成大家能接受的共識，這個議題也是測試台灣社會的成熟度與對新議題的挑戰，相信台灣社會的成熟度可以理性、充分處理。

另外，針對執政團隊表現遭外界詬病的現象，蔡英文說，新團隊在初期不可能不犯錯，重點在於能否檢討，能否發現問題出在哪裡。她說，執政初期有整合上的問題，也有意見溝通上的問題，且政府一開始便處理比較變革性問題，大家承受的壓力很大，難免會有不協調或整合上出現問題，但經過7個月的時間，執政團隊已開始成熟，而他們仍會持續檢討，包括團隊何時要補強、調整也都不斷在評估，並在有必要時做出調整。

廣告
  • 總統蔡英文今天與媒體進行茶敘。（記者蘇芳禾攝）

    總統蔡英文今天與媒體進行茶敘。（記者蘇芳禾攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 婚姻平權 總統府 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：談婚姻平權分歧 蔡英文：台灣社會能充分理性處理


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.