談婚姻平權分歧 蔡英文：台灣社會能充分理性處理

2016-12-31 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕總統府今天早上10點舉行年終記者會，有外媒詢問總統蔡英文，關於婚姻平權草案，對立法院下個會期有何期望。另有媒體談到，執政團隊在初期犯下不少錯誤為人詬病，是否有明確範例能彰顯政府在決策模式上的品質。

針對婚姻平權議題，蔡英文表示，目前社會對婚姻平權仍有眾多聲音，全球各國也有許多分歧性，立法院目前出現的衝突也是早期必然的現象，但她認為，這項議題已進入社會對話期，強調所有議題大多須經過衝突、對話後，才會整合成大家能接受的共識，這個議題也是測試台灣社會的成熟度與對新議題的挑戰，相信台灣社會的成熟度可以理性、充分處理。

另外，針對執政團隊表現遭外界詬病的現象，蔡英文說，新團隊在初期不可能不犯錯，重點在於能否檢討，能否發現問題出在哪裡。她說，執政初期有整合上的問題，也有意見溝通上的問題，且政府一開始便處理比較變革性問題，大家承受的壓力很大，難免會有不協調或整合上出現問題，但經過7個月的時間，執政團隊已開始成熟，而他們仍會持續檢討，包括團隊何時要補強、調整也都不斷在評估，並在有必要時做出調整。