談外交 蔡英文：不與中國金錢競逐
2016-12-31 11:40
總統蔡英文今天與媒體進行茶敘。（記者蘇芳禾攝）
〔即時新聞／綜合報導〕總統府年終記者會中，有記者提問金錢外交問題，總統蔡英文指出，不與中國進行金錢競逐。
記者提問，未來是否不會有金錢外交。蔡英文指出，我們是一貫立場是協助友邦發展，我們的踏實外交是平等互惠的原則，沒必要在外交場域跟中國進行金錢競逐，會請外交部針對邦交國各項援助，逐一檢視，未來希望以農業、公共衛生、教育、能源做為協助方向，促進邦交。
另有記者提問，總統府秘書長一職懸缺已久，不知是否有人選，總統心目中的條件為何。蔡英文表示，總統府秘書長一職，劉建忻代理得很好，我們有幾位人選正在考慮當中，時間不會太久，確定了便跟大家報告。蔡英文表示，資格條件只有一項，就是適任。
蔡英文指出，總統府秘書長是總統最重要幕僚，期待能跟總統發揮互補作用，尤其是幫助總統連結行政部門與外界。
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