全力拚經濟 蔡總統：明年最重要任務
2016-12-31 11:51
〔記者李欣芳／台北報導〕歲末年終，蔡英文總統今天發表年終談話時，揭示明年政府要做的四件大事。她表示，首先是全力提振台灣經濟，這是2017年最重要的任務；其次，持續重大制度的改革，年金改革是優先項目；第三是在變動局勢中應變，維持和平穩定的趨勢；第四，嚴肅面對分歧性議題，找到合理的解決方法。
蔡英文今天在總統府與國內外媒體茶敘，她強調，2016年是打樁，2017年就是積極建設，有關拚經濟議題，她說，明年3月行政院將提出前瞻、完整建設計畫，政府不排除追加預算或提特別預算辦理。
蔡英文明天將不會發表新年元旦祝詞，她今天利用與媒體茶敘場合發表上述年終談話。
總統強調，政府有責任透過公共投資，創造新的經濟動能，明年將從全面擴大基礎投資等方面著手，政府正盤點各地方縣市的建設，未來也將整合高鐵、台鐵綠色軌道系統，同時，檢討並進行稅制改革。
媒體詢問，總統認為今年的年度代表字是什麼？蔡總統並未當場回答，卻說「這一題被將軍了！」。
有關年金改革，蔡英文強調，要建立確保一個世代不破產的年金制度，未來盼每10年定期檢討1次制度，確保20、30年金的運作，她強調，這議題爭論應跳脫政黨。
總統指出，明年上半年會面臨比較不確定的國際情勢，但政府有能力因應這個變局，「我們的承諾不變、善意不變，但不希望走回對抗的老路，但也不會屈服於壓力，這是處理兩岸關係四個重要原則」。
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