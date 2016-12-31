談客家文化政策 蔡英文：透過台3線集體提升
2016-12-31 11:33
〔即時新聞／綜合報導〕總統府今天早上舉行的年終記者會中，有媒體詢問總統蔡英文最重視的5+2創新產業，其國家級投資公司進度為何？以及政府在關注經濟與民生發展之外，對客家文化是否有具體政策？
蔡英文回應表示，行政院長林全在國家級投資公司已有不少想法，在董事長人選上也有可能的人選，定案後林全將對外界報告。至於政府對客家文化政策的作為，有別於過去政府各別處理客家問題，未來將透過台3線落實客家語言、文化和產業等各個面向，這7個月來客委會已進行許多細部規劃，預算也將在2017年到位，政院各部門也會注入資源，提供包括資金及其它創業管理的資源。
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