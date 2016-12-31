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提升年輕人競爭力 蔡英文推高中畢業先就業計劃

總統蔡英文今天與媒體進行茶敘。（記者蘇芳禾攝）

2016-12-31  11:45

〔即時新聞／綜合報導〕總統府今天早上10點舉行年終記者會，有媒體稱最近十幾年來，台灣國際競爭力持續減弱，詢問總統關鍵在哪裡，以及是否能扭轉這項劣勢，蔡英文表示，教育政策整體檢討正在進行中，並推出「青年就業儲蓄計劃」。

總統蔡英文鼓勵學生先體驗社會再就業，高中畢業先在社會體驗3年，之後在去大學就讀，她認為這樣可以讓學生不用背負沉重的學貸，也因為在社會就業過，大學教育會變得實用，可以與職涯接軌，認為這樣可以讓下一世代的年輕人有抗壓能力，並不斷學習，提升競爭力。

蔡英文也認為台灣年輕人與全球社會接軌不足，所以政府推出「五加二」計劃，是指，亞洲矽谷、生技醫療、綠能科技、智慧機械及國防航太等五大創新產業，再加上新農業、循環經濟，讓年輕人能夠體驗與國際接軌的壓力，提升國際競爭力。

年終記者會連結

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