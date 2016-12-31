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一例一休像雙面刃？阿緯向小英喊話籲這樣做...

2016-12-31  11:51

〔即時新聞／綜合報導〕藝人劉峻緯（阿緯）去年引進港式飲茶「點點心」，受到不少人喜愛，但受到一例一休政策的影響，他也在臉書寫下「給小英政府的一些話」，向蔡政府喊話。

阿緯表示，最近他一直沒睡好，腦子都是「一例一休」政策問題，他是個市井小民，剛創業，想跟你（蔡英文）表達心中的聲音；阿緯分析，這政策給勞工帶來雙面刃的優缺點，優點是「保障勞工權益，增加加班費，可以放假陪家人，想到都會笑」、缺點是「我需要錢，但老闆給不了加倍的加班費，所以選擇放假，老闆放了假，我沒機會賺錢，只能在家裡煩惱孩子明天的營養午餐費在哪？」

至於這政策對資方的優點，阿緯感慨，他想一星期仍想不出來，缺點卻是「人事成本提高，高密度人力產業市場萎縮，變相費用到消費者身上，或是老闆不幹了」。

阿緯認為，被各界罵一片，是因政策不夠全面，若大量提高人事成本環境下，資方卻沒得到相對的補助方案，會導致很多公司支撐不下去，或是乾脆少賺一點，勞工自己也沒賺到。

阿緯說，或許有賺錢的公司可以這樣玩，「但全台灣有多少公司是賺錢的？這樣的政策會讓已經沒有賺錢的公司選擇走向結束營業。通常沒有賺錢的公司，都是那些剛成立的公司，剛創業的人才」，這政策讓大家都想當勞工不當老闆了，「社會如何還有經濟力，誰願意帶頭往前走」。

阿緯感慨，政府給勞工牛肉麵，卻叫資方要請客，這是不可行的，該做的是保障雙方權益，勞工有的，資方也有，才能雙管齊下；他拋出想法說，資方吃不消人事成本提升，政府可以選擇降低公司稅，讓公司有利潤來補人事成本這一塊，或者給予其他補助條款，讓資方有可以喘息的空間，否則更多的資方不幹，有再多的勞工，也都沒錢賺。

文末阿緯也逗趣表示，「以上，你聽聽就好，我也不抱太大期望，有空來我餐廳吃飯，我請你」，並在文章標註蔡英文臉書。

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  • 阿緯向蔡政府喊話。（資料照，記者陳逸寬攝）

    阿緯向蔡政府喊話。（資料照，記者陳逸寬攝）

  • 阿緯（圖右）去年引進港式飲茶「點點心」，受到不少人喜愛。（資料照）　

    阿緯（圖右）去年引進港式飲茶「點點心」，受到不少人喜愛。（資料照）　

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