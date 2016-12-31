談兩岸問題 蔡英文：牽動每個人心裡的價值

總統蔡英文今天與媒體進行茶敘時表示，包括兩岸關係等重大議題，牽動每個人心裡所堅持的價值，需要時間進行社會溝通。（記者蘇芳禾攝）

2016-12-31 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕總統府年終記者會中，有記者提問一中原則問題，總統蔡英文指出，兩岸問題絕不是由一個總統、一個政黨，便可以為2300萬人民做決定。

記者提問兩岸關係要有新共識，陸委會曾說要依憲法處理，是否表示新共識是建立在兩岸同屬一個國家？蔡英文回應指出，不必要在此時就跳進一個結論，基本立場是先了解自己的定位，再求兩岸發展可能性。

蔡英文說，確實在兩岸上，雙方需要一些彈性，但更重要的是內部的共識。蔡英文強調，兩岸問題絕不是一個總統、一個政黨，便可以為2300萬人民做決定。每一個人的參與和討論都很重要。

蔡英文表示，政府確實面臨許多重大議題，這些議題不是一般的公共議題和政策選擇，而是牽動每個人心裡所堅持的價值，這需要時間進行社會溝通。

年終記者會連結