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過境與美方交流？ 蔡英文稱外界想法過度了

總統蔡英文今天與媒體進行茶敘。（記者蘇芳禾攝）

2016-12-31  11:23

〔即時新聞／綜合報導〕總統府今天早上10點舉行年終記者會，有媒體詢問在外交訪問過境美國時，有無與川普團對官員面談，並與其討論台美相關問題的機會，總統蔡英文表示：「過境不是正式訪問，外界想法過度了」。

有媒體詢問在外交訪問過境美國時，是否台美交流的機會，總統蔡英文表示，外界對於過境美國一事，有過多的想像，蔡英文認為：「過境不是正式訪問，議程與行程安排，並非外界想像般的嚴肅、正式」，蔡英文強調：「過境就是過境」。

另外有記者提問，政府對於國際上「一個中國政策」的看法如何，蔡英文表示，台灣不需要跟國際調子起舞，她說：「對於中華民國是一個獨立主權的國家，這件事從來沒動搖過」，這也是全民的共識。

年終記者會連結

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