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中梵頻對話 陳建仁強調：台梵邦交維持著穩定發展

總統蔡英文、副總統陳建仁（右起）在今日舉行總統府年終記者會。（記者賴玉萍攝）

2016-12-31  11:09

〔即時新聞／綜合報導〕總統府年終記者會中，有記者提問與梵諦岡的邦交情況如何，對此問題，日前曾前往梵蒂岡的副總統陳建仁回應表示，與梵蒂岡的邦交十分穩健，並呼籲中國對於信仰自由要能發揚。

對於中國與梵蒂岡頻繁對話的情形，副總統陳建仁表示，他們彼此對話的重點在於主教任命問題，他們的對話，對於中國天主教徒也很重要，因為天主教徒都希望得到教宗的祝福，在這個對談過程當中，希望中國在信仰自由、主教任命、傳教自由與教友之間的宣教自由能夠發揚。

台灣與梵蒂岡有同樣的普世價值，民主、自由、法治、人權，還有人道關懷，副總統陳建仁強調與梵蒂岡的邦交維持著穩定發展。

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