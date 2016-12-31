遭質疑政策轉彎 蔡英文：假消息問題嚴重

總統蔡英文今天與媒體進行茶敘。（記者蘇芳禾攝）

2016-12-31 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕總統府年終記者會中，有記者提問，外界質疑政策轉彎，總統蔡英文指出，訊息傳達問題須處理。

記者提問，總統如何看待外界批評政策轉彎，以及與外界溝通不良。蔡英文說，有許多正在進行的措施，因為張力不足，缺乏報導。此外蔡英文指出，謠言與假新聞散布嚴重，網路上常有不實消息，該問題國際上也相當頭痛。蔡英文指出，假消息讓政府政策與訊息受到嚴重扭曲，影響社會信賴，必須鄭重面對，並處理相關問題。

蔡英文表示，有些公共議題有理性討論的空間，雖然公共議題難免有政治面向，但也希望公共議題的討論不要有過度的政治操作，模糊焦點。

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