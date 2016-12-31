談與黃國昌會面 蔡英文：一次坦誠的溝通

2016-12-31 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕總統府今天早上10點舉行年終記者會，有媒體詢問總統蔡英文在日前與時代力量立委黃國昌見面一事，好奇雙方在過程中談了些什麼問題？蔡英文表示，雙方進行了一次坦誠的溝通，與各政黨合作是政府所樂見。

蔡英文回應，這次的對話雙方都很坦誠的交換意見，並沒有特別要改變某些決策或做法。至於被問到民進黨與時代力量的合作是否會生變？蔡英文僅說「這不是黨中央茶會」，但仍強調，政府在施政理念和國家想像上，樂意與所有政黨進行合作，望大家能夠共同努力。