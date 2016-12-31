談核災區食品進口 蔡英文：無既定時間 望各界理性討論
2016-12-31 10:49
〔即時新聞／綜合報導〕總統府今天早上10點舉行年終記者會，日本媒體詢問有關福島食品進口問題，總統蔡英文表示，核災區食品進口沒有時間表，希望社會能在理性空間下討論。
日本媒體表示，因國民黨與中華統一促進黨等人的不實指控，讓台灣人對相關食品有不少疑慮，他強調，這些食品是日本人天天吃的東西，因此台灣的負面印象讓一般民眾很無奈，在台灣社會無法理性討論的情況下，總統該如何解決？
蔡英文表示，這個議題必須進行理性討論，立法委員們主張召開公聽會，但覺得遺憾的是，公聽會中有不少紛擾，阻礙了公聽會正常進行。蔡英文強調，基本原則是保護國人健康，同時進行溝通和理性討論，此外，她也感謝公民團體幫忙溝通，希望公眾溝通能持續下去，政府也將用各種方式進行，沒有既定時間表和急迫感，望社會在理性空間裡討論。
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