蔡英文總統年終談話 網友這麼說...

2016-12-31 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今日上午10點，與媒體茶敘，發表年終談話。她從經濟、食品安全、社會安全網、勞動權益等面向，表示2016年已做出的努力，未來2017年可以開始積極建設，全力提振台灣經濟、持續推動各項重大改革、應變變化多端的國際局勢，維持和平穩定，以及透過協商代替對抗，嚴肅面對分歧性議題，引起網友熱烈討論。

綜合媒體報導，隨後蔡英文的年終談話內容，被轉載分享至批踢踢八卦板。有網友表示力挺，「小英加油」，也有人大讚「很有內涵的一段話，推！」，還有人替小英總統叫屈，「光清馬英九爛攤子就要好久」，但也有人噓「我只看到現在圖利財團的政策」，甚至表示「苦的永遠是人民，而不會是政府官商們」。

針對民調下滑的問題，蔡總統回應，「重要的是知道自己在做什麼」，這番言論也引起網友嘆，以現況來說，蔡總統提到要全力拚經濟、走出新局面「難啦」，希望總統能「拿出有效作為」，但也有人護航，指責那些酸言酸語的鄉民，只是一群「享受好處還酸文」的人而已。