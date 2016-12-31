談民調 蔡英文：重點是知道自己在做什麼

2016-12-31 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕總統府年終記者會中，有記者提問民調下滑問題，總統蔡英文指出，重要的是知道自己在做什麼。

記者提問，總統上任以來，民調經過7個月下降至38％，如何讓民調提升。蔡英文表示，民調很多種，解釋也很多種，重點是我們在看民調時，我們知不知道自己在做什麼。蔡英文分析，初期的民調在任何國家而言，都是民調最高期，之後一定會出現起伏。

蔡英文認為，若執政成功，進入穩定期，民調會再度往上走。蔡強調，民調起伏當然要注意，但更要注意我們自己在做什麼。

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