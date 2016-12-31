許信良小邦交國無用說 蔡英文：尊重個人言論

總統蔡英文、副總統陳建仁（右起）在今日舉行總統府年終記者會。（記者賴玉萍攝）

2016-12-31 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕總統府今天早上10點舉行年終記者會，首先致詞的副總統陳建仁就年金改革提出說明，總統蔡英文也在致詞中談論兩岸關係，表示善意不變，接下來在記者提問中，則被問到關於外交以及九二共識問題。

今天早上10點總統府舉行年終記者會，在總統、副總統致詞完後，開放現場記者提問，《中央社》記者針對前民進黨主席許信良的言論詢問總統看法，包含「這些小邦交國對台灣來說一點都不重要」、「蔡總統任內不會提正名制憲」，蔡英文表示，尊重前主席的個人言論，希望在維持和平穩定的情勢下，能找到新的機會。

另外《中天新聞》記者提到，除了九二共識以外，還能和中國如何溝通？蔡英文回應，雖然兩岸關係有所變化，但她希望不是北京的定策，兩岸關係可以坐下來好好談，冷靜理性的態度，相信雙方可以找到解決方法。

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