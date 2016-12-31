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蔡英文談兩岸 「善意不變，也不屈服於壓力」

總統蔡英文談兩岸關係。（記者賴玉萍攝）

2016-12-31  10:38

〔即時新聞／綜合報導〕總統府舉行年終記者會，總統蔡英文在致詞中談論兩岸關係，表示善意不變，但也不會屈服於壓力。

總統蔡英文在致詞中表示，在應變國際局勢時，將在區域安全和經貿事務上扮演更積極角色，在亞洲扛起更多責任，堅持貿易自由化，推動新南向政策，與美國、日本和歐盟繼續保持對話，拓展對外經貿關係。

蔡英文也提到兩岸關係，蔡英文說，520以來我們致力於維繫兩岸關係，但這幾個月以來，台灣人民感受到北京當局正退回對台灣打壓恫嚇的老路，我們要提醒這樣的作為傷害台灣人民感情，並傷害兩岸關係。

蔡英文重申，我們的善意不變，但我們也不會屈服於壓力，走回對抗老路，明年的兩岸關係將取決雙方如何看待兩岸的未來，回應兩岸人民的期待。

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