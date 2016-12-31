總統府年終記者會 陳建仁率先談年金改革
2016-12-31 10:19
副總統陳建仁進行致詞。（記者賴玉萍攝）
〔即時新聞／綜合報導〕總統府今天早上10點舉行年終記者會，副總統陳建仁首先就年金改革進行致詞。
陳建仁表示，年金非改革不行的理由是，年金制度的設計都是參考環境背景，20幾年來台灣環境大幅改變，進入低出生率、低死亡率、低薪資成長率的階段。以前合理的制度如18%，現今便顯得不合理。
陳建仁進一步說明，年金改革並未針對特定團體，而是要確保老人家的基本經濟生活，確保每一個世代有永續的年金。陳建仁也呼籲大眾不要貼標籤或汙名化，應一同為改革而努力。
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