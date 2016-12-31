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總統春聯遭學者質疑 府方公布賴和基金會版本

2016-12-31  10:09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統府昨天公布春聯和紅包樣式，春聯印有「自自冉冉、歡喜新春」賀詞，靈感是來自於台灣新文學之父─賴和於1915年所創作的漢詩〈乙卯元旦書懷〉，不過，台灣文學館長廖振富在臉書發文質疑。總統府今天回應，為求慎重，總統府春聯材料是引用賴和基金會出版品的版本，不過尊重研究者的不同看法。

台灣文學館長廖振富在臉書發文，指出「自自冉冉、歡喜新春」這8個字，上下兩句並不相對稱，不是「春聯」，只能稱為新年的兩句吉祥話。

廖振富認為，賴和原詩的這兩句「自自冉冉幸福身，歡歡喜喜過新春」，原文可能是「自自由由」誤寫成「自自冉冉」，因為「自自冉冉」是前所未見且語意不通的詞。

總統府今天指出，昨天就有說明，今年春聯以「自自冉冉 歡喜新春」作為主題賀詞，靈感是來自於台灣新文學之父賴和於1915年所創作的漢詩「乙卯元旦書懷」，取材自賴和基金會出版品的正式文字。

總統府表示，對於有一些研究者以當時的時代氛圍，認為是賴和誤寫，並解讀為「自自由由」，「我們尊重研究者的不同看法，不過為求慎重，我們採用賴和基金會的出版版本」，寄意國家漸進改革、穩健轉型的意象，選擇「自自冉冉」一詞，並藉此祝福全體國人，整年為家事工作辛勞之餘，能夠自在歡喜，跟親愛的人團聚，過一個幸福好年。

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  • 總統府春聯材料是引用賴和基金會出版品的版本。（總統府提供）

    總統府春聯材料是引用賴和基金會出版品的版本。（總統府提供）

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