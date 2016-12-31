洪秀柱1月中訪美 川普上任後還會再去一次

國民黨主席洪秀柱將出訪美國，主要參加僑宴及募款。（資料照，記者姚介修攝）

2016-12-31 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨主席洪秀柱將於明年1月13日至21日率團訪問美國，將會前往舊金山、芝加哥、休士頓、洛杉磯等城市拜訪僑社及募款，除1月訪美外，預計在3、4月還會再訪美一次。

根據《中央社》報導，國民黨昨晚（30日）公布洪秀柱訪美行程，日期為1月13日至21日，洪秀柱預計1月13日搭機飛往美國舊金山；14日訪視駐美國總支部，會見傳統僑社僑團負責人，隨後拜會洪門致公總堂，晚上出席僑宴。

15日上午，洪秀柱會在下榻旅館舉行記者會，下午發表演講；16日轉往美國芝加哥訪問，晚上出席僑宴；17日再搭機飛往美國休士頓，晚上出席僑宴；18日轉往洛杉磯；19日拜會中華會館，並向國父銅像獻花，晚間出席僑宴；1月20日記者會後離美，在21日晚間抵台。

除這次行程外，在美國總統當選人川普就職後，洪秀柱還會再規劃一次訪美行程，預計明年3、4月。