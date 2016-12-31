市長民調低有好處？ 他賭柯Ｐ絕對會連任成功！
2016-12-31 13:49
一名台北市府官員分析，沒人能否認台北市長柯文哲認真勤奮，他現在對市政也越來越上手。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲的民調比起剛上任時低了許多，但台北市長辦公室主任蔡壁如卻說民調低有好處；面對柯文哲宣布將要拚連任，市府官員認為，柯文哲一定可以連任！
《財訊》報導，蔡壁如從柯文哲在台大醫院時就與他共事，也是最了解柯文哲的部屬，面臨民調低的問題，蔡壁如卻認為這樣有好處，「不會讓他太驕傲，懂得謙虛，不然目中無人，亂講話，徒然製造困擾」。
報導指出，一名市府官員分析，沒人能否認柯文哲認真勤奮，對市政也越來越上手，能找到問題出在哪，也會努力去解決問題。
市府人士觀察，柯P現在犯錯機率越來越少，他也很少會拍桌罵人了，接下來很多政績會開始慢慢呈現，之後辦世大運，也會給市民光榮感，帶來觀光人潮，這些都是有感施政，到時很可能可以像當年高雄市長陳菊靠世運翻身，讓民調變高。
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