由金曲大師的他操刀！ 元旦升旗國歌變得很時尚

2016-12-31 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕過去元旦升旗典禮唱國歌時總是帶著嚴肅的氣氛，不過這次可是不一樣了！明年2017年元旦，國歌變得相當時尚，不一樣的曲風將讓人耳目一新。

《三立新聞》報導，這次元旦國歌編曲，找來金曲獎最佳編曲人蔡科俊重新編曲，他將嚴肅的國歌改成像流行歌的感覺，變得相當活潑。

蔡科俊透露，新版的國歌就像是一首流行歌一樣，但他建議樂隊不要用輪鼓，因為輪鼓是在軍禮才會用到的。

過去搭架舞台都會把總統府遮住，今年元旦升旗音樂會首創「沒有舞台」，除了總統府不會被遮蔽以外，也能更貼近民眾。