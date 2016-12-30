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民調低迷仍想連任... 柯P：何必把底牌跟人家講

2016-12-30  23:55

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今晚上三立新聞《54新觀點》訪問，主持人陳斐娟問到，民調持續低迷，若民調跌破30%以下，還要參選連任嗎？柯文哲說，「比賽才打半場，你緊張什麼？」陳斐娟再問，若打到終場，民調仍低還是要選嗎？柯文哲笑說，「我學乖了不亂講話，何必把底牌跟人家講」，他強調參選會穩紮穩打。

傳出總統蔡英文將核心幕僚林錦昌準備排入文化總會擔任秘書長，是為了暗助柯文哲連任，在節目也被問到此事，柯文哲直言，想太多、媒體界想像太豐富，但他確實常跟林錦昌常泡茶聊天。

主持人逼問林錦昌是否有暗助你？柯文哲說，中央政府推行政策，包括小英都希望政策成功，其實北市很重要，因為資源豐富，包括長照、都更，北市要打頭陣，否則沒辦法做。

柯文哲再說，小英也希望政策可以成功，就像世大運，小英一上任每個月行政院會報都有開會，我要是小英總統也不希望世大運搞砸；柯始終沒正面回答林錦昌一事。

主持人還提到，「柯媽」何瑞英勸說不要再選市長，她問柯文哲為什麼不聽媽媽的話呢？柯文哲笑說，唉唷！都50幾歲還聽媽媽的話啊！

北市副市長陳景峻也出面幫柯文哲講話，陳景峻說，市長很實在，這就是他（指柯）可愛的地方，也是民調低與不得人疼的地方，但他現在改很多。

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  • 台北市長柯文哲上三立新聞《54新觀點》接受訪問。（記者蔡亞樺翻攝）

    台北市長柯文哲上三立新聞《54新觀點》接受訪問。（記者蔡亞樺翻攝）

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