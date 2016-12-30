民調低迷仍想連任... 柯P：何必把底牌跟人家講
2016-12-30 23:55
〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今晚上三立新聞《54新觀點》訪問，主持人陳斐娟問到，民調持續低迷，若民調跌破30%以下，還要參選連任嗎？柯文哲說，「比賽才打半場，你緊張什麼？」陳斐娟再問，若打到終場，民調仍低還是要選嗎？柯文哲笑說，「我學乖了不亂講話，何必把底牌跟人家講」，他強調參選會穩紮穩打。
傳出總統蔡英文將核心幕僚林錦昌準備排入文化總會擔任秘書長，是為了暗助柯文哲連任，在節目也被問到此事，柯文哲直言，想太多、媒體界想像太豐富，但他確實常跟林錦昌常泡茶聊天。
主持人逼問林錦昌是否有暗助你？柯文哲說，中央政府推行政策，包括小英都希望政策成功，其實北市很重要，因為資源豐富，包括長照、都更，北市要打頭陣，否則沒辦法做。
柯文哲再說，小英也希望政策可以成功，就像世大運，小英一上任每個月行政院會報都有開會，我要是小英總統也不希望世大運搞砸；柯始終沒正面回答林錦昌一事。
主持人還提到，「柯媽」何瑞英勸說不要再選市長，她問柯文哲為什麼不聽媽媽的話呢？柯文哲笑說，唉唷！都50幾歲還聽媽媽的話啊！
北市副市長陳景峻也出面幫柯文哲講話，陳景峻說，市長很實在，這就是他（指柯）可愛的地方，也是民調低與不得人疼的地方，但他現在改很多。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 蔡正元傳告別政壇 接任科技公司董事長
- 冷眼集》放任在野心態竄流 執政當然疲於奔命
- 村里長定位 葉俊榮：半年內提出規劃
- 民調低迷仍想連任... 柯P：何必把底牌跟人家講
- 不告柱姊了！國民黨中常委姚江臨撤告
網友回應
熱門新聞
- 少子化海嘯襲 大專教師恐萬人失業
- 3港女偷上引水產 躲廁所狂吞鮑魚生蠔
- 跨年活動連兩天 注意交管
- 柯瑞進三分球 送蚊帳到非洲
- 退輔條例初審 退役官兵洩密 喪失榮民權益
- 老牌飲水機賀眾家族爭產 弟告兄不起訴
- 金門查獲 疑中國走私茶78公斤
- 日本領館前設少女像 韓政府先強拆後允許
- 驚！日系雜貨PLAZA TOKYO將撤出台灣
- 老婆與人通姦 女兒嗆：媽媽找男人，我不行賣淫？
- 獨家》江宏傑、福原愛世紀婚宴倒數 神秘嘉賓竟是她
- 大膽搶伍佰廣告 本土團撈7位數好提神
- 浩子切了阿翔 驚傳暫退演藝圈
- 服務150戶 弘道助弱勢老人大掃除
- 永存心中！ 2016這些國際名人與世長辭
- 葡萄王案 董座胞姊曾美菁晚間移送北檢複訊
- 俄總理嗆歐巴馬：日子不多了還反俄 RIP
- 自由廣場》中國遇上小英流沙
- 助偏鄉早療 設好物平台籌經費
- 《天黑請閉眼》遇靈異 無人礦坑竟傳「賣岔」
- SBL》「本土洋將」蔡文誠名不虛傳 率隊擊敗台銀獨居第2
- 運動中心預算執行率 審計處：欠佳
- 合歡山雪季交管 元旦啟動
- SBL Live》張伯維攻下本季最高 富邦逆轉勝台銀
- 《彩妝大師說 底妝這麼畫！》米嘉Beverly
- 「形象應純潔」 同志被迫辭世界展望會董事
- 大學行政職可兼企業職 立院初審
- 開車150Km教口琴 他助偏鄉童爭一口氣
- 國立高中職改市立 豐原高中率先更名
- 玉米變圖釘 8社區秀產業創新
- 金管會挺都更 擬排除銀行放款限制
- 單身男子公寓 長大之後
- 花市新興路拓寬 設高牆防軍營「曝光」
- 299元遊泰安 輕旅泡湯享美食
- 年輕人齊打拚 深耕社區保留文化
- 全台嗨跨年 追星照過來
- 仁醫林開泰 舊宅彰顯質樸
- NBA》明將回到金州 巴恩斯有話想說
- 大樂透頭獎摃龜！今彩539頭獎開出3注
- 下週油價 預估漲3到4角
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：民調低迷仍想連任... 柯P：何必把底牌跟人家講
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分