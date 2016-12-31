5綠委競爭高雄市長 陳其邁領先

2016-12-31 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長陳菊兩屆任滿後即將交棒，民進黨內有意競逐市長大位者眾多。美麗島電子報針對5位可能參選的民進黨立委進行民調，在5人競爭下，陳其邁支持率22.8%最高，傳聞陳菊屬意接班的劉世芳支持率僅5.6%，敬陪末座。

根據這份民調，若民眾只能在5名民進黨立委中選擇1人擔任市長，支持度排名依序為陳其邁（22.8%），林岱樺（16.1%）、趙天麟（10.4%）、 管碧玲（9.8%）、劉世芳（5.6%）。

該份民調也詢問民眾5人擔任市長的「適合度」，可複選，排名依序為陳其邁（36.7%）、管碧玲（26.2%）、林岱樺（22.9%）、其次是趙天麟（21.8%）、劉世芳（17.5%）。

上述民調是美麗島電子報委託民調專家戴立安在12月21、22日，對高雄市滿年20歲民眾進行電話訪問，成功完訪1073人，信賴水準95%時抽樣誤差最大值是正負3.0%。