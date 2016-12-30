美不美？藍綠議員一言不合互槓
2016-12-30 23:25
〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨南市議員盧崑福今日公開點名民進黨議員林宜瑾，昧於良心護衛民進黨政府放寬日本核災地區食品進口台灣，「人美，但心不美」。
對此，林宜瑾也不客氣回嗆國民黨，把重大民生議題當作討好中國共產黨和國民黨主席選舉的表演舞台，一再暴力癱瘓公聽會，且不斷製造謠言抹黑政府，應該受到全民嚴厲譴責！
盧崑福說，蔡英文政府原本對於日本特定地區食品輸台政策，在屈就日本政治壓力不顧人民有危險可能下開放，如果沒有他在全國第一場公聽會就率先抗議，蔡政府早就闖關通過讓核災食品進口到百姓肚子了，據專家表示吃下核污食品是慢慢累積，等於在身體安裝一個『癌症工廠』而且是『終身』的，而罹癌的痛苦不知道「人長美美的」林宜瑾議員是否能體會和感同身受？
林宜瑾嚴正反駁，她「拜託國民黨放過台灣」，不要為了討好中國，堅持與中國肩並肩，成為「全球唯二」全面禁止日本產品輸台的兩個國家，無視「中央政府堅持比美國、歐盟和日本等先進國家更嚴謹的標準，確保邊境管制」的事實，執意惡劣地將「日本產品」汙名化為「核災食品」，造成國人對食安產生錯誤認知，且形成「反科學」、「反文明」和「反智商」的惡劣社會氛圍，使台灣的公民社會無法理性客觀地思考公共政策。
林宜瑾表示，國民黨於全國各縣市議會挑起修改食安自治條例的歪風，不論之前美豬或近來日本產品輸台都一樣，國民黨無視母法已有嚴謹規範，遇有任何單一事件就要求地方自治條例修法，此便是議會中的立法者缺乏法學知識的後果，國民黨市議員動輒以不實爆料製造市民恐慌，卻拒絕清楚交代食品來源，她建請中央政府研擬對策，有效打擊公眾人物散播不實謠言造成集體恐慌。
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