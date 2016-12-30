中教大學生抗議 要求拆蔣介石銅像
2016-12-30 22:15
〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中教育大學蔣介石銅像存廢爭議再度掀起，學校社團摸索社認為蔣介石是228事件及白色恐怖的始作俑者，猶如納粹時期的極權統治，是屠殺的獨裁者，今天在銅像貼滿寫上「蔣氏威權，納粹連陰」等字條，要求拆除。
摸索社學生今天在校內蔣介石銅像貼上國民黨旗與納粹萬字旗，並貼滿「蔣氏威權，納氏連陰」、「威權銅象，醜化校園」等字條，要求歷史遺毒，退出校園。
該社長周子傑指學校今舉行的校園規劃小組委員會審議中正樓前蔣介石銅像及周邊草地校園綠美化案，決定校園中蔣介石銅像的去留，社團學生指社會反納粹，學校為何不速拆蔣公銅像。
周子傑說，蔣介石銅像就像納粹般陰魂，學校把該銅像視為裝置藝術要美化校園，非常荒謬，呼籲校園應重視轉型正義的歷史脈絡；摸索社策劃巫彥輝也說，蔣介石用極權統治清算、屠殺異己，中教大也是27部隊的受害者，社會譴責光復中學生扮納粹，卻讓銅像樹立校園，短視台灣歷史傷痛。
中教大主秘王玲玲澄清，校園規劃小組並未審議蔣介石銅像去留問題，年底在校長與學生有約中的確談到此議題，決議應有公開程序和討論方式取得共識，學生可舉辦公聽會或公投，校方立場中立且會協助完成，以取得並尊重多數人意見再來決定去留，但目前未接獲學生進一步提議。
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