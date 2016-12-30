蔡正元傳告別政壇 接任科技公司董事長

2016-12-30 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元傳出將請辭黨職、告別政壇，轉任科技公司董事長。

網路媒體《上報》報導，蔡正元近日在一場聚會中向友人表示，他明年2月將到上市公司「淳安電子」擔任董事長，全力發展電動車業務，相關規劃也已告知黨主席洪秀柱。

蔡正元接受《上報》訪問證實獲邀擔任淳安電子董事長，但稱會等明年5月黨主席改選後才離開；他強調，本來就規劃黨主席選完就離開政壇，目前的工作只是「當義工」。