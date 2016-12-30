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宜縣明年總預算過關 共刪2億2千萬

2016-12-30  20:25

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府明年編列總預算199.37億元、附屬單位預算94.46億元，共293.83億元；縣議會今晚完成審查，共刪除2億2千萬元。其中，礁溪休閒度假區市地重劃公辦預算的1億4千萬被刪；另，地價稅與房屋稅歲入預算也被刪除8千萬元。

縣議會刪除歲入總（本）預算8千萬元，歲出要求縣府自行調整以作平衡，但之前議會已刪除宜蘭縣能源公司預算1千萬元、第3部門補助款240萬元，僅餘6千餘萬元調整空間。

不過，議會附帶條件，應優先刪除縣府代墊清華大學宜蘭校區整地工程款1千萬，以及蘭陽戲劇團營運經費1080萬元。

附屬單位預算部分，市地重劃基金有關礁溪休閒度假區市地重劃公辦預算1億4千萬元刪除；公辦案再度受挫引起民團反彈，未來是否會開放自辦或另起爐灶，也引起關切。

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  • 宜蘭縣議會今日進行預算審查3讀會，共刪除2億2千萬元預算後，預算案全數過關。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣議會今日進行預算審查3讀會，共刪除2億2千萬元預算後，預算案全數過關。（記者林敬倫攝）

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