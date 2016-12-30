中國政協委員稱小英「蔡妹妹」 府：沐猴而冠

對於中國政協委員潘慶林遭台灣拒絕入境，受訪時稱蔡英文總統「蔡妹妹」，總統府發言人黃重諺回應，沐猴而冠。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-12-30 20:23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕近日網路上流傳一份中國文化部寄發的黑名單，要求各單位不要碰名單內的藝人，台灣明星徐若瑄、吳念真都在列。對此，總統府發言人黃重諺表示，這份名單並沒有確認消息來源或者獲得證實，不過關門從來不是解決問題的方法。對於中國政協委員潘慶林遭台灣拒絕入境，受訪時稱蔡英文總統「蔡妹妹」，黃重諺則回應，沐猴而冠。

近日北京影視圈流出一份中國文化部寄發的「55人名單」，要求各單位不要碰名單內的藝人，除何韻詩、杜汶澤、黃耀明等支持香港普選的藝人外，台灣明星徐若瑄、大支、滅火器樂團、陳昇、亂彈阿翔、閃靈樂團、吳念真都在名單內。

總統府發言人黃重諺表示，這份名單並沒有確認消息來源或者獲得證實，實際狀況他不是那麼清楚。兩岸沒有前提的相互交流，才是讓雙方能真正相互了解最好辦法，兩岸往來兩岸開大門走大路，關門從來不是解決問題的方法。

此外，中國政協委員潘慶林隱匿黨政身分遭台灣拒絕入境，受訪時稱蔡英文總統「蔡妹妹」，對此，黃重諺回應，中國有個成語，沐猴而冠，指的差不多就是這樣，「文明的確是一條很漫長的路」。

根據教育部重編國語辭典，沐猴而冠語出《史記．卷七．項羽本紀》：「人言楚人沐猴而冠耳，果然。」後譏諷徒具衣冠而沒有人性的人。也有國小成語網站的釋義為比喻虛有其表，形同傀儡。常用來諷刺投靠惡勢力竊據權位的人。