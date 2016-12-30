特偵組將走入歷史 檢察總長顏大和不捨
2016-12-30 19:30
特偵組主任郭文東帶領媒體參觀偵查庭。（記者謝君臨攝）
〔記者謝君臨／台北報導〕最高檢察署特別偵查組將在明年元旦走入歷史，今開放媒體參觀偵查庭等辦公區域，並由檢察總長顏大和、特偵組主任郭文東與媒體茶敘；顏大和說，對於特偵組將裁撤感到依依不捨，因為人總是有感情的，畢竟在這裡投注了大量的精力與時間，目前手上已無未結案件，不是簽結，就是發交台北、台中及台南地檢署。
今天下午3時許，郭文東帶著媒體進入特偵組，參觀偵查庭、偵訊室、檢察官辦公室等區域，強調特偵組並不神祕，擁有2間偵查庭，10間偵訊室，以及15間檢察官辦公室，為了紀念特偵組走入歷史，同仁還自掏腰包製作「最高檢特偵組SID2014～2016」徽章，SID是特別偵查組的英文縮寫。
顏大和表示，他從103年5月8日上任後，除非出差，否則每星期一定會到特偵組一次，鼓勵檢察官，強調案件「該怎麼辦就怎麼辦」，今天下午最後一次與檢察官開會，也是話別，對於特偵組將於明年元旦走入歷史，他感到依依不捨，因為人總是有感情的，他在這裡投注了大量的精力與時間。
顏大和指出，特偵組已無未結案件，案件不是已簽結，就是發交台北、台中及台南地檢署，大部分是他字案或是司法互助案件；其中另有5件行政首長的特別費案件，簽結後也發交台北地檢署，後續將交由北檢處理，未來4樓將由北檢接手使用，5樓則將成立行政院防制洗錢聯合辦公室。
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