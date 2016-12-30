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駁斥玩運彩欠千萬賭債 謝維洲：母返台為探親

2016-12-30  22:17

〔即時新聞／綜合報導〕謝長廷之子、台北市議員謝維洲日前傳出沉迷運彩，積欠千萬元債務，針對今天週刊報導，謝長廷為此找有力人士出面，說服組頭讓債務一律打3折處理，謝維洲透過電話駁斥，表示沒欠賭債，又怎會有債務打3折說法？還說母親返台是因為姊姊生病，不是為了他。

先前謝維洲傳出沉迷運彩積欠千萬賭債，謝長廷氣得大罵、還要夫人游芳枝8月返台幫忙處理，今天《時報週刊》加碼爆料，一般賭債處理行情，通常是現金一次處理打3折，分期還款則是5折，謝長廷找有力人士透過關係，說服組頭們同意謝維洲以3折處理，還可以分期付款。

《三立新聞》報導，謝維洲今天透過電話駁斥週刊說法，表示自己確實有玩過運彩，但都是過去的事情，沒有欠下千萬債務，母親返台是因為姊姊生病，不是為了處理賭債，他還說，因為沒有欠賭債，又怎麼會有債務打3折的說法？「週刊還寫說什麼我在跟議會常常跟人家分享，還有議會聯絡人跟著我簽？真的都太誇張了啦！」

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  • 台北市議員謝維洲今天受訪表示，母親返台是為探親，且否認賭債打3折的說法。（資料照，記者簡榮豐攝）

    台北市議員謝維洲今天受訪表示，母親返台是為探親，且否認賭債打3折的說法。（資料照，記者簡榮豐攝）

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