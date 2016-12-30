駁斥玩運彩欠千萬賭債 謝維洲：母返台為探親
2016-12-30 22:17
〔即時新聞／綜合報導〕謝長廷之子、台北市議員謝維洲日前傳出沉迷運彩，積欠千萬元債務，針對今天週刊報導，謝長廷為此找有力人士出面，說服組頭讓債務一律打3折處理，謝維洲透過電話駁斥，表示沒欠賭債，又怎會有債務打3折說法？還說母親返台是因為姊姊生病，不是為了他。
先前謝維洲傳出沉迷運彩積欠千萬賭債，謝長廷氣得大罵、還要夫人游芳枝8月返台幫忙處理，今天《時報週刊》加碼爆料，一般賭債處理行情，通常是現金一次處理打3折，分期還款則是5折，謝長廷找有力人士透過關係，說服組頭們同意謝維洲以3折處理，還可以分期付款。
《三立新聞》報導，謝維洲今天透過電話駁斥週刊說法，表示自己確實有玩過運彩，但都是過去的事情，沒有欠下千萬債務，母親返台是因為姊姊生病，不是為了處理賭債，他還說，因為沒有欠賭債，又怎麼會有債務打3折的說法？「週刊還寫說什麼我在跟議會常常跟人家分享，還有議會聯絡人跟著我簽？真的都太誇張了啦！」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 傳遼寧艦回程將穿越台灣海峽 選在小英出訪時刻...
- 新北市長選舉 鍾年晃：民進黨檯面上的都能贏
- 新任海基會秘書長柯承亨：兩岸需要有一些新共識
- 不告柱姊了！國民黨中常委姚江臨撤告
- 中國祭55人封殺名單 藍綠立委齊聲批評
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 聯結車撞計程車 日籍乘客與小黃司機死亡
- 3橋下停車 中華陸橋元月底計時收費
- 來台南跨年 一定要知道這些事...
- 追新北禽流感土雞源頭 鹽埔禽場全面消毒防疫
- 戰地生態豐富 金門潮間帶生物群相美不勝收
- 《時間先驅》2
- 《小洋裝．小短靴．小派對》3
- 英國「女神」海削19男近百萬 落網才知是女嬸
- 5年前因「帕金森氏症」息影 方岑有了未婚夫幸福爆表
- 日職》巨人為何重金挖岱桑？不可思議紀錄秒懂
- 欠稅兩百多萬 新竹執行處拍賣公寓
- 慘！桃園民宅2男1女倒臥炭桶旁 送醫不治
- 缺紙！委內瑞拉112年老報31日起停刊
- 彰化曉陽路民宅火災 疑因熱菜不慎
- 驚！日系雜貨PLAZA TOKYO將撤出台灣
- TBC投資爭議 呂芳銘：郭台銘若選總統 會請他退股
- 炸彈攻擊殺縣官 新疆4嫌遭擊斃
- 北巿衛生局抽檢營養午餐 2校水果農藥超標
- 中市議會國民黨團youtube放送 嘲諷市府亂花錢
- 豬哥亮目睹兒被上銬飆淚 《大釣哥》父愛噴發
- 按摩紓壓硬按頸側 熟女嘴歪眼斜中風
- 歐巴退伍了！金在中軍旅生活靠TWICE撐過來
- 阿勒坡黑市器官買賣猖獗 難民營10萬兒童待價而沽？
- 北市推貓、狗動物安養機構 照顧寵物餘生
- 金門查獲 疑中國走私茶78公斤
- 國道3號新設樹林交流道 明年1月5日正式啟用
- 台大大學部也沒滿 7成科系有缺額
- 防霾伏！ 明年汰除30萬輛二行程機車
- 社論》以台灣之名 走向世界
- 中市社會局擴大推動銀髮志工 請長者貢獻智慧
- 緬甸羅興亞事件 13諾貝爾得主促聯合國介入
- 一例一休 機關加班費恐暴增 郭芳煜︰若有公務 可把休息日錯開
- 免費學電腦 銀髮族說好方便
- 辦刁婦「大快人心」花圈謝警像靈堂？
- 肉桂捲店發死人財 消費莉亞公主挨轟
- 未來幾天可望好天氣 彭啟明：把握元旦假期出遊
- 西嶼二崁二興宮 重建落成
- SBL Live》璞園失誤過多 12分不敵達欣
- 共騎機車撞電桿 國中表兄弟雙亡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：駁斥玩運彩欠千萬賭債 謝維洲：母返台為探親
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分