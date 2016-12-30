元旦升旗 馬英九婉謝府方邀請 將以個人身分參加
2016-12-30 20:37
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文執政後的第一個元旦升旗典禮，將以「2017我們一起」總統府升旗音樂會呈現，雖未邀請卸任元首及副元首，但主辦單位為顯示對前總統馬英九的尊重，仍於昨日發音樂會邀請函給馬英九，而馬則是婉謝、將以「個人身分」參加。
綜合媒體報導，馬英九辦公室於今日表示感謝府方邀請，但馬從擔任台北市長開始，就都會到總統府前參加元旦升旗典禮，即使沒有擔任公職期間，也都曾以「個人身分」前往參加，因此這次也將以「個人身分」參加總統府前的元旦升旗典禮。
對此，總統府發言人黃重諺表示「非常歡迎」馬英九的參加，至於前後任總統會不會站在一起，總統府發言人黃重諺表示，據他瞭解，馬英九當天會與民眾站在一起，因此兩人應該不會站在一起。
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