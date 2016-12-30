特偵組後一天上班 元旦走入歷史
2016-12-30 18:30
成立近10年的特偵組，明年元旦起走入歷史。30日是最後一天上班日，特別開放媒體巡禮，各家媒體搶拍。（中央社）
〔即時新聞／綜合報導〕成立10年的最高檢特偵組明年元旦將正式裁撤，今天（30日）是特偵組最後上班日，檢察總長顏大和今天與媒體茶敘話別。
檢察總長顏大和今天與特偵組檢察官余秀端、杜慧玲、李海龍等人話別，特別訂製紀念徽章送給同仁，徽章上印有象徵特偵組公平公正、明察秋毫的「天秤與眼睛」。
顏大和感傷表示，特偵組過去從查黑中心開始，偵辦許多重大弊案，專打老虎；無奈後來爆發馬王政爭，讓特偵組被批評是政治鬥爭的工具。特偵組熄燈讓他有些難過，不過他強調，他上任以來偵辦任何案件都無愧於心，未受到任何干預。
特偵組於2007年4月2日成立，2013年因馬王政爭，還爆出監聽立院小總機事件，之後朝野開始有裁撤特偵組的聲音，最後立院通過《法院組織法修正案》，特偵組明年元旦正式成為歷史。
特偵組過去偵辦過正副總統、院長、部會首長或重大經濟犯罪案件，包括前總統陳水扁貪汙洗錢案、民進黨四大天王特別費案、立法院長王金平特別費案、前行政院秘書長林益世貪汙案、中信金海外洗錢案等。
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