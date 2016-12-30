| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 政治

特偵組後一天上班 元旦走入歷史

成立近10年的特偵組，明年元旦起走入歷史。30日是最後一天上班日，特別開放媒體巡禮，各家媒體搶拍。（中央社）

2016-12-30  18:30

〔即時新聞／綜合報導〕成立10年的最高檢特偵組明年元旦將正式裁撤，今天（30日）是特偵組最後上班日，檢察總長顏大和今天與媒體茶敘話別。

檢察總長顏大和今天與特偵組檢察官余秀端、杜慧玲、李海龍等人話別，特別訂製紀念徽章送給同仁，徽章上印有象徵特偵組公平公正、明察秋毫的「天秤與眼睛」。

顏大和感傷表示，特偵組過去從查黑中心開始，偵辦許多重大弊案，專打老虎；無奈後來爆發馬王政爭，讓特偵組被批評是政治鬥爭的工具。特偵組熄燈讓他有些難過，不過他強調，他上任以來偵辦任何案件都無愧於心，未受到任何干預。

特偵組於2007年4月2日成立，2013年因馬王政爭，還爆出監聽立院小總機事件，之後朝野開始有裁撤特偵組的聲音，最後立院通過《法院組織法修正案》，特偵組明年元旦正式成為歷史。

特偵組過去偵辦過正副總統、院長、部會首長或重大經濟犯罪案件，包括前總統陳水扁貪汙洗錢案、民進黨四大天王特別費案、立法院長王金平特別費案、前行政院秘書長林益世貪汙案、中信金海外洗錢案等。

廣告
  • 特偵組主任郭文東在特偵組牌前合影。（記者謝君臨攝）

    特偵組主任郭文東在特偵組牌前合影。（記者謝君臨攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 檢察總長顏大和 特偵組 顏大和
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：特偵組後一天上班 元旦走入歷史


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.