總統府紅包春聯 邀五月天MV書法字原作跨刀
2016-12-30 18:11
總統府今天公布春聯、紅包袋樣式。（記者蘇芳禾攝）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕為迎接「雞」年到來，總統府特別印製賀歲春聯及紅包袋，於106年元旦（星期日）起開始發送，祝福國人新春迎瑞，雞年吉祥。總統府發言人黃重諺表示，春聯印有「自自冉冉 歡喜新春」賀詞，靈感是來自於台灣新文學之父─賴和於1915年所創作的漢詩〈乙卯元旦書懷〉。這也是有史以來第一次，總統府印製的春聯文字取自台灣文學。此外，春聯紅包袋賀詞代筆則是由新銳書法家林佳穎書寫，她也是知名樂團五月天《入陣曲》MV書法字原作。
黃重諺表示，「冉冉」二字有逐漸上升、生機漸復、大地回春的意涵。另有一說，賴和原手稿亦可解讀為「自自由由」。總統府為呈現國家漸進改革、穩健轉型的意象，選擇「自自冉冉」一詞，並藉此祝福全體國人，整年為家事工作辛勞之餘，能夠自在歡喜，跟親愛的人團聚，過一個幸福好年。
紅包袋的圖樣設計則是以「一家人」（大雞小雞）的概念，以公雞、母雞、小雞、米食象徵了「完整」與「和樂」，新的一年「大小機（雞）會，源源（圓圓）不斷」之意。
總統府表示，106年春聯紅包袋賀詞代筆是請現任台灣藝術大學助教的新銳書法家林佳穎書寫賀詞，林佳穎女士作品已多次於國外參展，也是五月天Mayday《入陣曲》MV書法字原作。
雞年春聯及紅包袋將配合總統府開放參觀活動發送，自106年1月1日起至1月26日止，除元旦假日開放參觀時間自上午9時至下午5時；每週一至週五平日開放參觀時段為上午9時至11時30分。其他地區則委請行政院中部、雲嘉南區、南部及東部聯合服務中心發送。由於數量有限，有興趣索取的民眾請把握機會，送完為止。
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