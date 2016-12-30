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「郭耿宏條款」三讀 特勤人員因公傷殘納醫療照護

2016-12-30  17:58

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國安局特勤中心教官郭耿宏去年在實彈訓練時遭學員誤擊癱瘓，卻面臨遭追討看護費的困境。為此，立法院院會稍早三讀通過「特種勤務條例修正案」，新訂特勤人員執行特種勤務時，如遭受暴力或意外危害，導致全殘、半殘者，應給予醫療照護、安置就養、子女教養。且該條款回溯至去年1月1日起適用，條文修正施行前的已支出費用，將核實給與。

國安局特勤中心去年發生一起實彈射擊訓練意外，一名學員實施實彈射擊時，意外擊傷中校訓練組長郭耿宏，導致郭耿宏被跳彈擊中，頸椎碎裂癱瘓。不過，現行「特種勤務條例」並無看護補助條款，郭耿宏一度恐遭國安局追討看護費。

因此，此次「特種勤務條例修正案」比照「警察人員人事條例」，明訂特勤及特勤編組人員因特種勤務全殘、半殘者，應給予醫療照護安置就養，並教養其子女至成年或大學畢業。該案三讀通過後，郭耿宏可一併適用。

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  • 國安局特勤中心去年發生一起實彈射擊訓練意外，一名學員實施實彈射擊時，意外擊傷中校訓練組長郭耿宏。示意圖與新聞無關。（台北市攝影記者聯誼會提供）

    國安局特勤中心去年發生一起實彈射擊訓練意外，一名學員實施實彈射擊時，意外擊傷中校訓練組長郭耿宏。示意圖與新聞無關。（台北市攝影記者聯誼會提供）

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