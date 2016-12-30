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海基會：希望明年可到對岸交流

2016-12-30  17:21

〔記者施曉光／台北報導〕即將邁入2017年，海基會發言人李麗珍今日面對媒體詢問，是否期待明年可以到對岸交流，她表示，「還是盼望的」，希望明年至少有機會去看一看，了解大陸現況或交換意見，而過去海基會赴對岸有幾種模式可以援例，包括談判、兩會董事長會面、董監事訪問，秘書長帶團進行兩會會務交流，以及了解當地台商狀況。

至於何時會向對岸表達此意，她說，目前還在觀察提出的時機。

對於中國學者提議兩岸應該建立新共識，李麗珍表示，只要不預設前提，兩岸什麼議題都可以談，包括要談替代「九二共識」的新共識，至於要採取什麼模式，必須雙方再做討論，陸委會甚至更高層已經在思考，但陸委會還沒有與海基會討論。

李麗珍指出，未來只要有方案出來並且獲得授權，海基會就會扮演角色，但現在要談什麼、採取何種模式，都還沒有定案，如果要採取一九九二年模式，由海基會擔任對話平台，海基會就會被授權，但目前還沒有，可能陸委會仍在研究階段。

她並說，海基會董事長田弘茂認為，兩岸關係應有改善空間，可以樂觀看待，雙方還需要多溝通。

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  • 海基會董事長田弘茂。（資料照，記者林良昇攝）

    海基會董事長田弘茂。（資料照，記者林良昇攝）

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