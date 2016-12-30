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頂新獻金案馬英九提告侵害名譽 吳子嘉判賠180萬

2016-12-30  17:11

［記者張文川／台北報導〕前年11月「美麗島電子報」時任副董事長吳子嘉，在美麗島電子報上撰文，稱馬團隊在總統競選期間，曾收受頂新魏家逾10億元政治獻金，馬英九控告吳子嘉民事侵害名譽權，求償300萬元，台北地院今下午宣判，判吳子嘉敗訴，應賠償180萬元並登報道歉。可上訴。

2014年11月，吳子嘉以「吃頂新黑心錢，馬英九準備坐牢？」為題，撰文直指頂新魏家於2012年總統大選前，捐助總統馬英九陣營政治獻金，「一次出手就是逾十億的政治獻金」，暗指馬英九為頂新魏家門神，多個政論節目皆引用討論。

國民黨認為吳子嘉所言不實，侵害馬英九名譽權，馬吳全國競選總部在2012年總統大選期間，並未收受頂新集團政治獻金，國民黨自2008年至2013年間，也未曾收受頂新集團政治獻金，要求吳子嘉限期道歉。

但吳子嘉不從，國民黨與馬英九遂委請律師提出民事訴訟，求償300萬元並登報道歉，後來國民黨因非吳子嘉文章中的指涉對象，退出訴訟，原告只剩馬英九一人。

吳子嘉今年8月赴高等法院為資深媒體人周玉蔻作證時，仍稱他有消息來源可證明馬團隊當初收取頂新政治獻金10億元，但他寧可受罰也不能透露消息來源。

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  • 「美麗島電子報」時任副董事長吳子嘉，曾撰文稱馬團隊在總統競選期間，曾收受頂新魏家逾10億元政治獻金，遭馬英九控告民事侵害名譽權，今判吳子嘉敗訴，應賠償180萬元並登報道歉。（資料照，記者蘇芳禾攝）

    「美麗島電子報」時任副董事長吳子嘉，曾撰文稱馬團隊在總統競選期間，曾收受頂新魏家逾10億元政治獻金，遭馬英九控告民事侵害名譽權，今判吳子嘉敗訴，應賠償180萬元並登報道歉。（資料照，記者蘇芳禾攝）

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