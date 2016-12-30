中國祭55人封殺名單 藍綠立委齊聲批評

2016-12-30 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕今日有消息傳出，中國文化部擬定一份針對55名台、港藝人的封殺名單，引起各界討論，藍綠政黨則同聲批評中國當局的做法不適當。

綜合媒體報導，民進黨立委王定宇表示，中國的作法相當沒有邏輯、道理，身為台灣藝人，對自己生長的土地有認同是很正常的事，此舉只會讓雙方越走越遠。王定宇還將砲口對準中國領導人習近平，質疑他是否管不住黨內鷹派人士，才會出此下策。

國民黨立委林德福則說，名單上的人或許理念與中國有落差，但不至於要到封殺的地步，他也呼籲總統蔡英文，在兩岸交流管道盡失的現況下，應拿出智慧化解僵局。