憂蘭嶼低階核廢料遷回核一、二廠 新北重申反對
2016-12-30 16:57
〔記者何玉華／新北報導〕蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧與總統府資政夏本．嘎那嗯，日前在立法院舉行記者會，表示因台電承諾遷移核廢料卻一再跳票，將終止台電核廢料貯存地的租賃契約，並要求儘速將核廢料從蘭嶼遷移，轄內有核一、二廠的新北市，擔心台電將核廢料遷回廠內，今天重申堅決反對，且無法接受遷回新北市的立場。
新北市核能安全監督委員會主任委員侯友宜在今年7月15日主持第2次核安委員會時，就對台電在會中臨時提出，要將蘭嶼低階核廢料運至核電廠內貯存一案，大表不滿，當場表達這是將蘭嶼低階核廢料的風險，轉移到天然災害更多、人口更加密集的新北市，全體市民都堅決反對且無法接受。
新北市府今天透過消防局，發出新聞稿強調，對蘭嶼鄉親提出的核廢料遷移要求，台電公司應正視，儘速依相關規定積極協調，善盡良好管理責任，避免對當地環境造成影響，才能徹底解決我國低放射性廢棄物處理問題。
新聞稿中重申侯友宜在2次核安委員會中的態度，絕不接受將蘭嶼的低階核廢料運回核一、二廠，至於使用過核燃料棒等高階核廢料貯存場所，台電必須儘速確定集中式中期貯存或最終處置場址，沒有辦法處理核廢料，就沒有資格使用核電。
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