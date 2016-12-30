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新任海基會秘書長柯承亨：兩岸需要有一些新共識

海基會新任秘書長柯承亨。（記者劉信德攝）

2016-12-30  16:24

〔記者施曉光／台北報導〕海基會今日下午召開臨時董監事聯席會議，通過由前國防部副部長柯承亨接任副董事長兼秘書長。面對媒體要求評論2017年的兩岸關係情勢，柯承亨表示，政治面並非該由他來談，海基會就是接受陸委會授權處理兩岸事務，不過他也強調，兩岸關係在早年對抗的情況更厲害，雙方總是要溝通、協調。

對於中國學者建議兩岸可以尋求建立新共識，柯承亨說，「這不是我能講的」，但他也強調，相信陸委會、國安會一定有在做一些研究規劃，今天已接近2017年，兩岸其實是需要有一些新共識，以前沒有「九二共識」之前，一樣也要協商，因此兩岸還是要多溝通、交流與協商。

柯承亨表示，海基會可以做的就是交流、溝通的服務，他也覺得海基會的服務工作可以做得更好，包括在台灣的許多中配、中生，以及在中國的台生，應該都可以照顧得更好。

他強調，如果兩岸在服務性的工作上可做得更好，至少氣氛會更好一點，反正就是要多交流。

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