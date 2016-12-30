立院三讀通過 電動車免貨物稅延至2021年

2016-12-30 16:00

〔記者曾韋禎／台北報導〕電動車貨物稅免徵優惠原將於明年1月27日結束。立法院今趕在落日前三讀通過「貨物稅條例第12條之3修正案」，將免稅期再延至2021年底；但針對電動小客車，增設了140萬元的免稅上限。

財政部在2011年起，配合經濟部政策，對於完全以電能為動力的車輛，無論小客車、機車、大型公共汽車等，一律給予免徵貨物稅優惠。優惠以3年為一期，已於2014年期滿後再延長1次，原訂至明年1月27日截止。不過考量國內電動車產業仍在萌芽階段，行政院因此同意再延長至2021年12月31日落日。

不過在財政委員會審查階段，國民黨立委曾銘宗認為應設免稅上限，避免有拿稅金補貼富人購買高價車之疑慮。最後在民進黨立委管碧玲的協調下，同意將上限訂在140萬元。

新修條文將免徵期限延長至2021年12月31日，但小客車設有140萬元的免稅上限。

管碧玲表示，能在期滿前完成修法再延5年，是給國內相關產業的鼓勵。她說，雖國內對電動車產業寄予高度期待，但多年來不管是研發、生產、使用都略為遲緩，在大客車未發揮積極作用。希望再延5年能帶動已投入100億元的相關產業鏈。