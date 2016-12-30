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立院表決252次 國營事業預算大砍3330億

立法院本會期30日最後一天，朝野立委展開表決大戰。（記者廖振輝攝）

2016-12-30  15:50

［記者陳鈺馥／台北報導］「105年度國營事業預算」今日下午在立法院表決大戰後三讀通過，本週兩次院會共表決252次。預算規模5.1兆的國營事業預算，減列總收入3290億7千萬元，減列總支出3330億，增列稅前淨利39億元。

非營業部分，作業基金支出減列4億元，債務基金用途減列1.9億元，特別收入基金用途減列39億元，資本計畫基金用途減列750萬元。

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  • 立法院本會期30日最後一天，也出現難得的和諧氣氛。（記者廖振輝攝）

    立法院本會期30日最後一天，也出現難得的和諧氣氛。（記者廖振輝攝）

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