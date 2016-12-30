立院三讀 千萬欠稅大戶追稅至2022年3月

2016-12-30 15:46

〔記者曾韋禎／台北報導〕原將於明年3月4日解套的欠稅大戶，還可再追稅5年。立法院今三讀通過「稅捐稽徵法第23條修正案」，對於欠稅千萬元以上的大戶繼續追收，直到2022年3月4日。

現行「稅捐稽徵法」對於欠稅案件分為兩種。2007年3月6日後新增的，追稅期最長15年。另為2007年3月5日前移送執行、依法仍可追索的陳年舊案，其執行期間，原訂至2017年3月4日結束，包括黃任中、環亞集團、魏述堯家族等著名欠稅大戶，都在此批「大赦」名單中。

行政院為此提出修正草案，再延5年。依新修條文規定，在考量稽徵成本及必要性，將只對欠稅金額在千萬元以上的大戶，及遭法院裁定拘提或管收確定、遭核發禁止命令者，持續追討，其餘將在明年3月4日後一筆勾銷，追大放小。財政部估計延長追稅期後，可繼續追討1900案、253億元。財政部長許虞哲盼能再追回50億元以上欠稅，目標徵起率20%。