| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高速公路連環撞釀火燒車 連假車流回堵 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 政治

立院三讀 千萬欠稅大戶追稅至2022年3月

2016-12-30  15:46

〔記者曾韋禎／台北報導〕原將於明年3月4日解套的欠稅大戶，還可再追稅5年。立法院今三讀通過「稅捐稽徵法第23條修正案」，對於欠稅千萬元以上的大戶繼續追收，直到2022年3月4日。

現行「稅捐稽徵法」對於欠稅案件分為兩種。2007年3月6日後新增的，追稅期最長15年。另為2007年3月5日前移送執行、依法仍可追索的陳年舊案，其執行期間，原訂至2017年3月4日結束，包括黃任中、環亞集團、魏述堯家族等著名欠稅大戶，都在此批「大赦」名單中。

行政院為此提出修正草案，再延5年。依新修條文規定，在考量稽徵成本及必要性，將只對欠稅金額在千萬元以上的大戶，及遭法院裁定拘提或管收確定、遭核發禁止命令者，持續追討，其餘將在明年3月4日後一筆勾銷，追大放小。財政部估計延長追稅期後，可繼續追討1900案、253億元。財政部長許虞哲盼能再追回50億元以上欠稅，目標徵起率20%。

廣告
  • 立法院今三讀通過「稅捐稽徵法第23條修正案」，對於欠稅千萬元以上的大戶繼續追收，直到2022年3月4日。（記者廖振輝攝）

    立法院今三讀通過「稅捐稽徵法第23條修正案」，對於欠稅千萬元以上的大戶繼續追收，直到2022年3月4日。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 欠稅 欠稅大戶 稅捐稽徵法 追稅
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：立院三讀 千萬欠稅大戶追稅至2022年3月


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.