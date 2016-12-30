高雄的「文青」看過來 好工作在這兒
2016-12-30 14:54
高市史博館明年元旦改制為行政法人，可擺脫公務體系的束縛，祭出高薪吸引人才。（記者黃佳琳攝）
〔記者黃佳琳／高雄報導〕全台第一個由地方政府成立的行政法人「高雄市專業文化機構」，明年元旦將正式掛牌營運，首波改制歷史博物館及電影館為法人機構，高美館則在高市議會附帶決議下，列入第二階段改制的館所。高市府表示，改制為行政法人後，未來將能突破經費與人員晉用的困境，並引進企業管理精神，為文化行政組織樹立重要里程碑。
高雄市副市長史哲表示，「高雄市專業文化機構」掛牌後，直接影響的層面，簡單來說，就是高雄的「文青們」終於能找到好工作了。過去在政府體制下，高美三館的公務人員晉用，都得透過國家考試才能進入公務體系，但隨著全球化發展，世界各國都在搶人才，而好的人才需要相對優越的薪資條件，才有機會吸引他們目光。
他說，公務人員受職等規範，薪水也受相關規定限制，雖然台灣公務人員的薪水比一般受薪階級好，但要吸引國內外好的人才，卻是相當不足，因此透過行政法人的制度，「高雄市專業文化機構」成立後，可不受限法規，開出高薪吸引人才進入政府體系工作，打造屬於南方城市特有的文化魅力。
明年元旦掛牌上路的歷史博物館及電影館，目前已吸引四百多位高雄「文青們」投遞履歷求職；史哲指出，過去文史類的專業人士，除了往學術界發展外，很難在公務體系找到出路，但高美三館行政法人後，未來館舍營運來自租金、門票、商品、民間贊助等等自籌收入，各館能依各自的專業需求，徵聘專業人士，走出公部門框架，讓高雄的藝文更專業且多元。
明年元旦改制為行政法人的還有高市電影館。（記者黃佳琳攝）
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