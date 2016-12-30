許信良：「蔡習會」有可能 但不會接受九二共識

2016-12-30 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前黨主席、亞太和平基金會董事長許信良今天（30日）接受專訪時表示，總統蔡英文不是統派也非獨派，而是「中華民國憲法派」，未來「蔡習會」是有可能的，不過他強調蔡英文不會接受「九二共識」。

許信良接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，他表示未來「蔡習會是可能的」，對雙方領導人來說是雙贏，「不投降，又能維持良好兩岸關係」，對習近平來說也是政績。

他同時呼籲中國正視中華民國的存在，以理性態度面對中華民國。他認為，兩岸僵局不打破敵意會上升，民進黨應務實面對兩岸關係。

此外，他也表示蔡英文非統派、獨派，而是「中華民國憲法派」，根據憲法就沒有獨立問題，還說蔡不會接受「九二共識」，因為若接受、選民會跑掉3分之2。

他也提到，川普上任後，台美關係將有新局面，台灣不能成為美國的棋子，不能聽中國、也不能完全聽美國的，並強調兩岸關係應該獨立於台美關係之外，兩岸關係是緩和美中關係的樞紐，若美中關係緊張，台灣可以扮演緩衝角色。